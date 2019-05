Iohannis, despre solicitarea lui Dăncilă de ridicare a MCV şi intrare în Schengen: Aceste lucruri le cer constant

Întrebat cum comentează faptul că premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat să ceară liderilor europeni accelerarea aderării ţării noastre la spaţiul Schengen, dar şi ridicarea MCV-ului, Iohannis a răspuns: "Da, aceste lucruri le-am cerut şi le cer constant, încă din prima luna de mandat. Ştiţi că, în ianuarie 2015, am fost la Bruxelles şi am solicitat aceste lucruri. De atunci le solicit în continuare, însă, vedeţi, eu nu sunt singur aici. Din păcate, avem un Guvern PSD care a stricat tot ce s-a construit în ani şi ani de muncă. Dacă ar fi fost oameni serioşi, dacă ar fi fost pesediştii hotărâţi să lucreze pentru România, eu vă garantez că la momentul acesta despre MCV nu se mai vorbea şi am fi avut o şansă mare să intrăm în Schengen. Oricum, eu pun problema constant, dar, ca să vorbim foarte tehnic, nu în formatul Consiliului European se discută despre Schengen, ci în formatul miniştrilor de Interne".



Prim-ministrul Viorica Dăncilă i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis ca în cadrul Summitului de la Sibiu să ceară aderarea României la spaţiul Schengen şi încetarea MCV.