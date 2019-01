Iohannis, după întâlnirea cu secretarul general al NATO: De ce nu se progresează cu corvetele o să vă răspundă Guvernul

"În CSAT am luat aceste chestiuni în discuţi de la început şi ne-am dat seama că avem o mare oportunitate de tip strategic. Putem, pentru prima dată de mulţi ani, să abordăm înzestrarea Armatei din punct de vedere strategic, pe termen mediu, aproape lung. Avem un plan pe 10 ani. Asta face posibile achiziţii care până acum nu au fost deloc la îndemână. Suntem dispuşi să ducem aceste înzestrări la bun sfârşit. Unele sunt în desfăşurare. Nu trebuie să spunem că nu se întâmplă nimic.



Sigur, neavând de la Revoluţie încoace exerciţiul unor programe de înzestrare de tip strategic, lucrurile se mişcă mai greu. Nu poţi să aştepţi de azi pe mâine ca departamente care s-au ocupat de achiziţii mici să fie performante la achiziţii mari. Apar sincope care trebuie depăşite. În CSAT am discutat în fiecare an cum adaptăm aceste programe strategice. Suntem în grafic. De ce nu se progresează cu corevetele este o întrebare la care o să vă răspundă mai bine Ministerul Apărării. Guvernul trebuie să livreze şi sper că această abordare se găseşte şi la MApN. Răspunsul concret la licitaţiile cu corvete o să îl avem când MAN primeşte răspuns la acea sesizare", a declarat Klaus Iohannis.



În urmă cu două săptămâni, secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, l-a informat pe ministrul Gabriel Leş că a sesizat Parchetul Militar al Curţii Militare de Apel, întrucât sunt suspiciuni privind derularea legală a procedurii de achiziţie a corvetelor, achiziţia fiind şi suspendată până la soluţionarea dosarului.