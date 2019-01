Iohannis. Kovesi. Coldea. Ghiţă. Fenomenul Ploieşti şi tenebrele jocurilor de putere. Opinie de Cozmin Guşă

Iar primul eveniment mediatic cu astfel de potențial este, cu siguranță, cel legat de DNA Ploiești, dezvăluirile șocante, încadrările penale ale foștilor procurori de-acolo, respectiv blocajul instituțiilor statului în a identifica și penaliza adevarații autori ai derapajelor flagrante și clare. Deci, ca să-l citez pe Tavi Hoandră, ''cine a gândit și implementat Fenomenul Ploiești?'.

Ce știm azi? Că un grup de procurori ploieșteni (Onea, Portocală, Bucică, s.a.) au acționat într-o formă dovedit infracțională, dar în numele anticorupției (!), pentru pedepsirea unor dușmani conjuncturali ai grupului Kovesi-Coldea. Desigur, acest cuplu este doar personificarea unui întreg mecanism de putere ocultă, agregat în timpul 'băsificării' României, mecanism prin care s-a exercitat adevarata putere în statul român, ilegitim, ilegal, strict în scopul obținerii de protecție și foloase pentru un grup restrâns, cunoscut public sub numele de STAT PARALEL. Ultimele lucruri pe care le-am aflat, public sau nepublic, de la Sebastian Ghiță, mi-au demonstrat mie și o altă dimensiune gravissima: procurorii ploieșteni au pregătit și dosare de șantaj la adresa președintelui în funcție , Klaus Iohannis, ca să asigure astfel mijloace de negociere de tip mafiot , eventual pentru perpetuarea la vârful DNA a Laurei Kovesi, în mod sigur și pentru a asigura o protecție informală pentru Florian Coldea! Și cine știe ce vom mai afla public, pentru că, în ce mă privește, sunt chiar copleșit de ce-am auzit și văzut, și atenție, cu dovezi clare pe masă! Așadar, ca să putem identifica consecințele, schițez aici un scurt portret pentru personajele din titlu:

Klaus Iohannis: aflat sub presiunea anunțului public de candidatură, făcut în urma unui prim mandat fără realizări, chiar nesemnificativ, își caută azi ancore de credibilitate precum și baze de susținere electorală; părăsit în mod real de nucleul dur al baronilor PNL-PDL, care fie nemulțumiți, fie ghidonați subteran de ''factorul Coldea'', Iohannis se confruntă în plus cu spectrul unei ''strânsori publice de tip menghină, stânga-dreapta'', determinată să-i subțieze sprijinul electoral până la un scor care nu-i va mai permite candidatura cu șanse de tur doi; asta este în mod evident, atât planul lui Dragnea& Comp. , cât și al securiștilor din spatele PLUS+USR, tabere politice unde cei interesați vor găsi un numitor comun ce-și are explicația în același ''factor Coldea''; și-aici ajungem din nou la Ploiești și la demersul anti Iohannis mărturisit public de Sebastian Ghiță și alții, dublat, atenție, și de inculparea lui Vasile Blaga de către aceiași DNA Ploiești și Portocală, inculpare ce are efectul pervers de slăbire a lui Iohannis din interiorul PNL!

Citeşte şi Documente explozive care arată un nou abuz în justiţie. Mandatul de arestare pe numele lui Sebastian Ghiţă a fost emis ilegal VIDEO

Laura Kovesi: petrecându-și timpul într-un micuț birou de la Parchetul General, copleșită de șirul acuzelor publice împotriva unităților speciale DNA de la Ploiești, Oradea, Brașov, aflate în subordinea sa, fiind disperată de relativa impotență a foștilor parteneri de stat paralel, dar și de incertitudinea susținerii de la Washington, nu am îndoieli că va prefera în mod firesc și logic o implicare politică activă și decisivă, cu certitudine împotriva celui pe care-l considera cu adevărat responsabil de decăderea ei, respectiv Klaus Werner Iohannis; iar după dezvăluirile cu dosarul de șantaj contra Iohannis pregătit chiar de subalternii dânsei de la Ploiești, treburile-s clare și pentru susținătorii actualului președinte; prin octombrie 2018, sugeram o candidatură la prezidențiale din partea lui Kovesi, susținută împreună tocmai de cele două partide moșite de către Coldea, adică un PLUS+USR; forța securiștilor ce-i ridică soclul unui Cioloș ce l-a trădat pe Iohannis încă din 2015 în campanie, dosarul anti-Iohannis comandat de Kovesi-Coldea la DNA Ploiești folosit cu dibăcie în pre-campanie, demobilizarea ordonată a unei părți importante din PNL, pot arăta azi că am avut dreptate, și că asta poate fi rețeta unei Kovesi candidat în turul doi, în loc de Iohannis; atenție, joc care-l avantajează și pe Dragnea, care se va descurca mai ușor în finala cu fosta lui parteneră de chiolhanuri.

Florian Coldea: având atâtea fronturi deschise (și-atâtea nenorociri la activ!) , deci mulți dușmani ce stau cu ''degetul pe trăgaci'', este limpede pentru cei cu rațiune că singura posibilitate pentru fostul prim-adjunct al SRI să stea în prim-planul jocurilor actuale, este o protecție de tip informal, ce se-acordă într-un fel ''cutumial'' unora dintre cei ce-au avut acces la secrete de stat sensibile; dacă se va dovedi și ce bănuiesc unii, c-ar mai executa și sarcini operative în continuare (din partea ambelor ''păduri''), atunci veți fi convinși că generalul Coldea poate fi ''maker-ul'' alegerilor viitoare; și atenție, în calitate atât de ''tutore'' al celor de la DNA Ploiești, cât și de adversar declarat al lui Iohannis, și cu toate dosarele infamante în geanta folosite ilegal împotriva puternicilor zilei, și cu toata armata de jurnaliști-securiști, care-i urmează indicațiile de 'voie, de nevoie'.

Sebastian Ghita: il cunosteam oarecum pe Sebi Ghita inca din 2001-2002, cand eram secretar general al PSD, iar el incepea sa-si marcheze influenta in organizatia PSD Prahova; discutiile cu el din ultima perioada, fie cu prilejul intalnirii de la Belgrad, fie telefonice, m-au lamurit pe deplin despre ce i s-a intamplat in urma intalnirilor sau parteneriatelor din fostul STAT PARALEL; e treaba lui cum isi va administra dezvaluirile sau marturiile in scopul recuperarii statutului de cetatean roman ce vrea sa traiasca in tara lui (si m-a convins ca-si doreste asta!); dar mecanismul demonizarii lui publice si a tentativelor de arestare, mi-au aratat mie nu doar ca a fost ales de catre STATUL PARALEL sa fie victima de serviciu, dar cei carora le era teama de ce stie Sebi Ghita despre ei (in principal Kovesi-Coldea) au dorit cu disperare ca el sa poata sa mai vorbeasca despre acele detalii infamante aduse la adresa lor, strict din postura de puscarias, si-n nici un caz din cea de ''azilant politic'', postura care augmenteaza afirmatiile facute; in orice caz , Ghita are meritul ca prin dovezile si dezvaluirile sale impotriva lui Coldea a salvat SRI-ul de o implozie controlata, pe care fostul prim-adjunct o pregatea cu minutiozitate; si mai are un merit legat de devoalarea practicilor staliniste de la DNA Ploiesti; si, daca doar astea ar fi, trebuie puse obligatoriu in balanta cu greselile sau excesele sale, pe care sunt convins ca si le va asuma si public cat de curand; iar fanilor mei si ai postului Realitatea TV, le transmit ca in aceasta cheie strategica si legitima sa citeasca interesul de a ma intalni si discuta cu Sebi Ghita; iar dezvaluirile pe care le-a facut in emisiunea lui Tavi Hoandra de sambata seara, detallind bomba santajista clocita de Coldea-Kovesi impotriva lui Iohannis, confirma c-am actionat corect.

Va rog acum, pornind de la ipoteza mea ca ceea ce s-ntamplat la DNA Ploiesti este determinant pentru vectorizarea alegerilor urmatoare, si recapituland potentialul atitudinilor si faptelor din descrierea celor patru personaje, sa va adresati intrebari, ale caror raspunsuri v-ar putea lamuri despre viitorul imediat si consecintele pentru Romania.

Incep eu cu cateva intrebari pe care mi le adresez deja:

Mai poate Coldea si-ai sai sa tina sistemul institutiilor statului intr-o imobilitate perplexa? Sau dezvaluirile de la DNA Ploiesti cel putin il vor demobiliza printr-o anatemizare decisiva?

Securismul reinventat pe aliniamente dreapta-stanga, mediatic-civic, justitie, va castiga partida de putere din 2019-2020? Sau mai avem resorturi de normalitate si civism care sa contrabalanseze acest plan disperat si antinational?

Ar mai putea aparea unii ca Sebastian Ghita care sa marturiseasca public, din interiorul fostului sistem ocult, ororile pe care le-am indurat fara sa percepem ce se-ntampla de fapt? Sau frica si lasitatea vor precumpani in balanta fiecarui actor din interiorul acelui sistem?

Mass-media din Romania mai are forta sa se solidarizeze in interesul breslei, fie el comercial, dar mai ales legitim pentru o categorie profesionala ce-si revendica activitatea publica in interesul audientei specifica fiecarei entitati media? Sau patronii vor ceda santajului curent, iar vectorii de opinie mediatica vor ramane in rusinoasa si umila postura de ''butonabili''?

P.S. Ca sa fie public si clar, azi la ''marele DNA Ploiesti'', mai lucreaza procurorul Marin, ca sef interimar trimis de la Bucuresti, si un singur procuror in subordine! Aloooo?!