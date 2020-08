Iohannis: "Nu am girat niciodată traseismul. Politicianul trebuie să-i explice electoratului de ce trece dintr-o parte în alta, nu mie"

Preşedintele Iohannis s-a arătat uşor deranjat de întrebarea unui jurnalist referitoare la girul pe care l-ar fi dat racolărilor în PNL de la PSD. Şeful statului a subliniat faptul că dintotdeauna s-a exprimat împotriva traseismului politic.

"Dumnevoastră ştiţi foarte bine că şi săptămâna trecută m-am exprimat clar, franc împotriva traseismului politic. Nu vă supăraţi, acea parte din întrebare mi se pare extrem de tendenţioasă şi probabil greşit formulată. Eu nu am girat niciodată un traseism politic, nici nu am de gând să o fac şi nici nu cred că cineva bănuieşte că am făcut-o.

Sunt împotriva traseismului politic, iar acei primari, parlamentari sau consilieri care au trecut de la un partid la altul nu trebuie să-mi explice mie de ce au făcut-o. N-am nicio autoritate să-i spun unui politician ce să facă. Eu, personal. Fiecare va trebui să explice propriului electorat de ce a trecut dintr-o parte în alta", a explicat şeful statului.

De asemenea, preşedintele Iohannis a subliniat faptul că printre atribuţiile sale nu se numără aceea de a interveni peste deciziile din partid.

"Sunt împotriva traseismului politic, însă eu, preşedintele, nu sunt în niciun partid, aşa cum scrie în Constituţie. În consecinţă, nu pot eu să intervin într-un partid politic să spun să facă sau să încurajeze sau să nu încurajeze trecerea unor politicieni dintr-o parte într-alta. Se poate întâmpla ca unii să-şi schimbe doctrina, dar asta mi se pare că este o situaţie rarisimă", a adăugat preşedintele.