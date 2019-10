Articol publicat in: Politica

Iohannis: "Suntem în plin război cu PSD-ul. Aţi văzut feţele lor la moţiune? Îngropăciune, nu alta. Aşa păţeşte cine se ia de român"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis s-a dezlănţuit la adresa PSD cu ocazia adunării liberalilor din zona Vest. Şeful statului a subliniat că PNL şi românii sunt în război cu PSD care, din prima zi de mandat, a început ”să atace România şi pe români”. Foto: presidency.ro ”Despre reconstrucţia unui stat se vorbeşte după un război. Noi suntem în război, suntem în plin război cu PSD-ul. Dar de ce facem noi asta? De ce suntem noi în război cu PSD? Fiindcă voi, liberalii, şi cu mine suntem oameni ai păcii, ai construcţiei, ai oamenilor care doresc să dezvolte România”, a spus Iohannis, duminică, la Adunarea Regională a PNL Vest.



De ce s-a pornit războiul cu PSD. ”De ce am intrat noi în război? Vă amintiţi cum a câştigat PSD cu lapte şi miere şi din prima zi de mandat au început să atace România şi pe români, au început cu justiţia, ei gaşca de penali, au început să atace justiţia din România. Şi ne-am opus şi voi şi eu, după care au început să atace toate sistemele mari din România, au început cu justiţia, au inceput să înşurubeze neamuri şi pretenari în învăţământ, în sănătate, şi nu s-au mai oprit, cum se zice la noi, nu a mai dat Sfântul să se oprească. Am rămas cu toţii mască când au început să atace economia românească, când au început să atace partenerii noştri, au început să atace pe români. Cineva trebuia să spună: «Atat» şi asta am făcut noi, voi şi cu mine”, a mai spus şeful statului.



Acesta a continuat: ”De aceea suntem în război, fiindcă cineva trebuie să ia partea României şi de aceea suntem în acest război şi vom câştiga acest război. Şi am început bine. Ati văzut feţele lor la moţiune? Îngropăciune, nu alta. Aşa păţeşte cine se ia de român”.



”Vă rog din suflet să nu greşiţi, să nu subevaluaţi potenţialul PSD, să nu îi subevaluaţi pe pesedişti. PSD este în continuare un adversar puternic, PSD este adânc înşurubat în structurile statului. ... Ei sunt adând înşurubaţi şi sunt paraleli cu agenda românilor sau chiar în contrasens cu românii. Noi am reuşit să câştigăm câteva bătălii importante, referendumul, europarlamenare şi acum moţiunea. Războiul nu s-a terminat. Urmează prezidenţialele, localele şi parlamentarele şi eu îmi doresc să le câştigăm pe toate împreună”, a mai afirmat Iohannis.



Şeful statului a spus că vor exista numeroase ”minciuni gogonate” din partea PSD, cum este cea cu tăierea pensiilor şi salariilor.



”Da, veţi guverna cu un guvern de tranziţie, toţi vă vor ataca, să nu credeţi că pesediştii vor ceda puternea uşor. Au început deja să vehiculeze sperietori pesediste. Şi pentru a demonta prima minciună gogonată a PSD-iştilor vă spun vouă, nu vor exista tăieri de pensii şi salarii. Vor urma şi alte încercări pesediste, vor încerca să boicoteze votarea noului Guvern, vor încerca să meargă la CCR... Vă spun aceste lucruri nu ca să vă speriaţi, nici nu aş putea, vă spun aceste lucruri ca să fiţi pregătiţi să ducem lupta mai departe, vă spun aceste lucruri ca să facem România normală”, a încheiat şeful statului, conform News.ro. loading...

