Iohannis: Vom menţine atenţia noastră prioritară asupra Parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova

"În relaţia cu Republica Moldova, vom menţine atenţia noastră prioritară asupra Parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a acestui stat şi vom încuraja ferm continuarea reformelor necesare apropierii de Uniune. În egală măsură, sunt convins că este necesar, mai mult ca oricând în această perioadă, ca Uniunea Europeană şi statele membre să continue, pe baza angajamentului politic clar al Chişinăului, sprijinul şi angajamentul în favoarea integrării europene a Republicii Moldova", a afirmat Iohannis, la reuniunea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti.

Şeful statului a precizat că România va continua în 2019 aprofundarea parteneriatelor şi a relaţiilor strategice cu Franţa, Germania, Italia, Polonia, Turcia sau Japonia.

"Vom continua şi în acest an să aprofundăm parteneriatele şi relaţiile de tip strategic ale României - cu Franţa, cu care am dat un nou elan Parteneriatului strategic, împreună cu preşedintele Macron, prin semnarea anul trecut a unei noi Declaraţii privind Parteneriatul strategic, şi lansarea excepţionalului Sezon cultural comun; cu Germania, cu care dialogul politic la cel mai înalt nivel şi cel sectorial au cunoscut anul trecut un dinamism remarcabil; cu Italia, unde am avut în 2018 o vizită de stat extrem de bună, confirmând soliditatea relaţiei noastre; cu Polonia, cu care am continuat întărirea cooperării noastre securitare şi în alte domenii; cu Turcia, Japonia, pentru a da doar câteva exemple. Lor li se adaugă relaţiile cu statele din Orientul Mijlociu şi din Asia", a spus Iohannis.

El a menţionat că liniile mari de acţiune ale politicii externe rămân valabile în cazul Balcanilor de Vest şi Caucazului de Sud, Asiei Centrală şi Orientului Mijlociu, Asiei, Americii Latine şi Africii.

"Este nevoie de progrese la nivelul proceselor de pace destinate soluţionării conflictelor din Libia, Siria, Yemen sau în privinţa Procesului de Pace în Orientul Mijlociu. România s-a pronunţat şi se pronunţă pentru soluţionarea politică a acestora, pe baza negocierilor şi în conformitate cu rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate şi ale Adunării Generale a ONU", a mai spus şeful statului.