Ion Dichiseanu a ajuns de urgenţă la spital. Actorul s-a ales cu trei coaste rupte şi două fişurate

Ion Dichiseanu este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi actori din România. În vârstă de 86 de ani, actorul a suferit un accident în timpul fimărilor pentru "Burebista şi Dacii" şi a fost transportat la spital.

Acesta se afla călare pentru o scenă din pelicula menționată, timp în care a fost rănit. Armăsarii s-au încăierat, ceea ce l-a făcut pe actorul acum în vârstă de 86 de ani să cadă. Acesta a fost transportat de urgență la un spital de lângă Deva, fiind cel mai apropiat de locul în care își desfășura atunci activitatea.

Starea sa de sănătate a avut de suferit în urma nefericitului incident. Acestuia i-au fost provocate lovituri, iar 5 coaste au fost afectate: 2 dintre ele fisurate, iar restul rupte. Actorul a primit îngrijiri medicale și a stat internat aproximativ două săptămâni, având nevoie de recuperare.

După perioada de recuperare, actorul s-a întors pe platourilor de filmare, pentru a-şi continua activitatea, însă scena cu pricipa nu a mai fost filmată călare, ci într-o maşinp decapotabilă.

Ion Dichiseanu este, în prezent, împlicat într-un nou proiect artistic, și anume, un film pentru copii regizat de Cristian Radu Nema. Actorul are rolul principal, şi este primul rol pozitiv pe care l-a jucat până în prezent,

"La final de iunie vor începe filmările şi mă bucur enorm că am un astfel de rol, pentru că până acum am avut numai roluri de băiat rău, am fost ba Generalul Nuţă, ba procuror, numai roluri în care apar ca om rău. Eu în realitate sunt un om bun, generos, sau cum mai spune fata mea „sunt bleg", ca să mai zâmbim un pic, din păcate în vremurile noastre bunătatea este confundată cu altceva. Abia aştept să joc, sunt entuziasmat precum un copil", a mărturisit actorul.