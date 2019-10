Articol publicat in: Politica

Ion Iliescu a fost externat

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ion Iliescu a fost externat joi de la Spitalul Elias, unde a stat internat mai multe zile, potrivit unui comunicat de presă al spitalului. Ion Iliescu a fost internat vinerea trecută la Spitalul Elias din Bucureşti, din cauza unor probleme cardiace. El a stat internat o săptămână, chiar dacă starea lui de sănătate a fost favorabilă. Medicii l-au supus unui set de investigatii amănuntite, pe fondul problemelor cardiace mai vechi şi pentru tratament. Fostul preşedinte a avut mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă. În vară a fost internat tot la Spitalul Elias în urma unui episod de febră puternică. Citeşte şi: Ion Iliescu rămâne internat la Spitalul Elias. Medicii au dat noi detalii despre starea de sănătate a fostului preşedinte loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay