Ion Ştefan anunţă că va publica toate plăţile pe site. Câţi bani au fost viraţi primăriilor

"Ce am reușit eu să fac în aceste prime două zile? Am abordat frontal problemele cu care se confruntă Ministerul. Efectuarea plăților către UAT-uri în vederea efectuării facturilor remise de constructori, lucru care s-a și întâmplat. UAT-urile au primit acești bani. Transparentizare- prin publicarea pe site-uri a tuturor plăților efectuate de către Minister. Plățile efectuate vor fi afișate zilnic pe site-ul Ministerului începând de astăzi. Plățile efectuate ieri au fost deja ridicate pe site. Toți primarii pot observa fără a fi nevoiți să mai dea un telefon la Minister să vadă dacă au primit banii ceruți de dânșii”, a spus Ion Ștefan, la preluarea mandatului de ministru al Lucărilor Publice.

El a adăugat că proiectul pentru folosirea gazului românesc reprezintă o prioritate a Ministerului. "O să facem toate eforturile pentru a reuși acest proiect major pentru satul românesc. Românii au nevoie și trebuie să folosească gazul românesc, acest lucru ar fi prioritatea numărul unu a Ministerului”, a subliniat ministrul. Ion Ștefan și-a preluat, joi, mandatul de ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a criticat joi modul în care a fost gândit de fosta guvernare bugetul ministerului.



"Am stat de vorbă cu Direcţia de buget şi am constatat că anul 2019 a adus ministerului, MDRAP sau cum s-a numit, un buget total greşit. Astăzi mai avem un necesar de 66% de finanţare, comparativ cu ce s-a prognozat şi ce s-a prevăzut în bugetul iniţial. Un buget greşit cu 66% este o realizare a fostului Guvern, este de necrezut că s-a gândit şi s-a conceput aşa ceva pentru acest minister. Noi vom face toate eforturile pentru ca UAT-urile, antreprenorii, să poată primi sumele necesare pentru a-şi achita facturile şi obligaţiile faţă de parteneri pe contractele efectuate. Ministerul trebuie să se ţină de contractele semnate, avem nevoie de o altă relaţie cu mediul de afaceri", a spus Ion Ştefan, la preluarea mandatului.



El a adăugat că cea mai mare neregulă pe care a găsit-o în minister este cea legată de buget, adică faptul că a fost proiectat un buget cu 66% mai mic decât "cel real".



Ministrul Lucrărilor Publice a menţionat că una dintre priorităţile sale este realizarea conectării gospodăriilor ţărăneşti la reţeaua de gaze româneşti.



"În aceste prime două zile de când sunt în minister am efectuat plăţilor către UAT-uri în vederea achitării facturilor emise de constructori, am transparentizat, prin publicare pe site, toate plăţile efectuate de către minister. Aceste plăţi vor fi afişate zilnic pe site-ul ministerului, începând de astăzi. (...) Chiar azi voi cere modificarea planului de audit în vederea realizării unui control riguros al implementării programelor şi voi publica şi raportul Curţii de Conturi, finalizat la minister în luna octombrie, pentru ca cetăţenii să cunoască în detaliu activitatea ministerului", a declarat el.



Acesta a menţionat că trebuie luate toate măsurile pentru evitarea dezangajării fondurilor europene şi pentru soluţionarea situaţiilor care fac obiectul procedurilor de punere în întârziere sau de infringement. Potrivit acestuia, un obiectiv major al său este eliminarea dezangajării fondurilor europene în valoare de 306 milioane de euro până la sfârşitul anului.



"Angajaţii ministerului vor găsi un sprijin în mine atâta timp cât prioritatea lor numărul 1 va fi munca în folosul cetăţenilor plătitori de taxe. Funcţionarii care dau dovadă de implicare, eficienţă, competenţă nu trebuie să se teamă, în schimb cei care au fost înşurubaţi în structurile ministerului prin sistemul 'PCR' - pile, cunoştinţe şi relaţii sunt invitaţi să îşi găsească locuri de muncă în altă parte", a arătat el.