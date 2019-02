Ion Ţiriac a dezvăluit cât îl costă pe an ÎNTREŢINEREA: "Nu e ieftin!" SUMA este ŞOCANTĂ

Ion Țiriac plăteşte o sumă uriaşă pentru întreţinerea patinoarului de la Otopeni.

"Nu e ieftin să ții un pationar ca ăla. Costă între 500 și 700 de mii de euro pe an", a spus Ion Țiriac.

Miliardarul se teme că investiția ar putea să se dovedească a fi una neispirată, în contextul în care autoritățile ar putea să-i demoleze patinoarul pe care l-a construit în Otopeni, pentru a urgenta finalizarea proiectelor de infrastructură promise, în vederea găzduirii mai multor meciuri de la EURO 2020: "Acum trebuie să dispară. Nu poți să lași trenul să treacă la 5 metri de patinoar".

Omul de afaceri a vorbit și despre locațiile din Complexul Stejarii Country Club. Acolo există sala de gimanstică a Nadiei Comăneci, sala de judo a Alinei Dumitru, dar și școala de tenis a Simonei Halep.

"Nadia are școala de gimnastică, Dumitru are școala de judo, Halep are școala de tenis. Când Halep face selecție, vin 300 de copii și sunt doar 4 terenuri de tenis. Joacă câteva zeci de copii pe zi", a mai spus Ion Țiriac.