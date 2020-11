Ion Ţiriac, noi declaraţii-bombă despre VACCINUL RUSESC. Premoniţie SUMBRĂ a miliardarului de 81 DE ANI

Ion Țiriac susţine că o criză economică ar fi mult mai gravă decât pandemia de covid-19.

Ion Ţiriac, declaraţii cinice despre COVID: "Au murit 800.000 de oameni. Ăştia mor oricum. Nu e sfârşitul pământului"

"Toată lumea ha, ha, ha, hi, hi, hi, cu vaccinul rusesc. Nu, nene! Mâine dimineață, dacă mi-l dau, eu îl iau! Nu mai aștept să-l am pe ăla chinez, american, tătăresc sau românesc. Ăla care a dat vaccinul și pare că e în regulă, sprijiniți-l să facă pentru întreg globul! Unde suntem? Suntem acum într-o ciorbă cu toții. Venind înapoi la situația de astăzi, ce facem? După părerea mea, e corect să încerci să trăiești cu problema pe care o ai. Dacă nu ... în 6 luni, fiule, o să avem niște huliganisme și niște lupte exact cum spun ăștia că așteaptă un război civil în Statele Unite. Ferească Dumnezeu să vină, dar când nu mai ai apă, când nu mai ai papa și nu știu ce, treburile ies din contextul normal", a declarat Ion Țiriac pentru GSP.

Ion Ţiriac aşteaptă ca Vladimir Putin să pună capăt pandemiei. "Eu cred foarte mult în vaccinul ăla rusesc!"

În luna august, Ion Țiriac a făcut lobby pentru așa-zisul vaccin realizat în laboratoarele rusești: "Dacă au lucrat la acel vaccin și există, aș vrea să-l văd pe ăla căruia tatăl i-a murit, iar maică-sa îi e în spital, și nu îl ia. Suntem oameni serioși sau vorbim numai prăpăstii?".