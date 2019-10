Ion Ţiriac: "Pilotez, pentru că n-am bani de doi piloţi"

Ion Țiriac a surprins miercuri seara, în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia de pe GSP în momentul în care a declarat că își pilotează singur propriile avioane.

„Fundația îmi plătește și benzina la avion. Pilotez, pentru că n-am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă.

Copilot să fie alții, eu sunt comandant, stau în stânga! Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucei Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul, înseamnă că nu-l merită", a declarat Ion Țiriac.