Articol publicat in: Sport

Ion Ţiriac, în război total cu Guvernul României. "I-aş întreba dacă nu le este ruşine!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, a criticat dur modul în care guvernanții tratează sportul românesc. Ion Țiriac a tras un semnal de alarmă în cadrul unei conferinţe de presă. Ion Ţiriac, scos din minţi de AUTORITĂŢI. Miliardarul ameninţă GUVERNUL ROMÂNIEI "Eu nu vreau sa ajungă tenisul ce a ajuns gimnastica. Problema este extraordinar de gravă, pentru că nu îi pasă nimănui pe unde ajunge sportul. După Simona Halep, mi-e tare frică că ne ducem în neant dacă nu se fac niște centre federale. Cu toata responsabilitatea, în era comunistă era mai bine cu sportul, era mai bine cu învățământul, chiar daca erau celelalte restricții îngrozitoare. Bugetul Ministerului Tineretului și Sportului e 0,0048% din bugetul statului român. Dacă mâine dimineață eu aș fi ministrul sportului, în prima ședință de guvern m-aș urca pe masă, vorbesc serios, și le-aș spune dacă nu le este rușine cu 0,0048%. Nu m-aș da jos de pe masă până când nu aș obține 1%. Ăștia suntem, cu ăștia defilăm", a declarat Ion Țiriac. loading...

