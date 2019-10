Ion Ţiriac, replică agresivă la adresa lui Cristian Tudor Popescu. Declaraţia cu care CTP l-a scos din minţi pe MILIARDAR

Ion Țiriac (80 de ani) a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia, în emisiunea "Prietenii lui Ovidiu".

"Probabil că Tudor Popescu are dreptate, dar eu nu știam că e specialist în tenis. A câștigat Wimbledon-ul? Încă nu! Să fie sănătos! Eu am o relație cu Halep care nu este cea mai normală, nu este aceeași pe care am avut-o cu toată lumea. Chiar dacă aș fi oficial ceva cu Halep, antrenor sau manager, ar fi aceeași situație. Eu nu sunt depedent de treaba asta. Pe teren, nu poți să ai un antrenor sau un manager, pentru că tu decizi!

Ce faci dacă mâine dimineață antrenorul îți spune: "Dragă Simona. Ai jucat 52 de minute în turul 3 la Roland Garros. Din astea ai avut doar 9 minute și 31 de secunde de joc. Restul cu prosopul, alea, alea. Ia du-te încă două ore pe teren!". Când antrenorul îi spune încă două ore și jucătorul nu vrea, unul pleacă acasă. Fiecare om e diferit. Nu e Simona așa, dar zic și eu.

Sunt mai bucuros decât toată România la un loc pentru cadoul pe care ni l-a făcut. Mă refer la Wimbledon. Dar au fost sincope și acolo. Halep care n-a jucat deloc bine la începutul Wimbledonului și am văzut asta în turul 2 cu Buzărescu... cu Buzunărescu... pentru că am fost acolo. Au jucat amândouă mediocru!

În schimb, meciul lui Halep din finală poate să fie înscris în cărți. Nu doar tehnic, ci mental, atitudine. Halep face cadou României un Wimbledon care e mai prețios decât o medalie olimpică! Deci ca să-l liniștesc pe domnul Popescu pe care îl apreciez din toate punctele de vedere, să stea liniștit, că sunt departe de Halep", a spus Ion Țiriac.

Miliardarul a mai trimis o "săgeată" către CTP: "Viața mea de tenis are 65 de ani, domnule Cristian Tudor Popescu. Dați-mi puțină credibilitate!".

"Sper să se diminueze influența lui Țiriac asupra Simonei, prin venirea lui Cahill. Nu mi-a plăcut relația afișată cu Simona, pe care și-a adjudecat-o ca pe un asset, practic Țiriac fiind vedeta manifestării. Nu cred ca relația lui Țiriac cu Simona e în folosul tenisului ei, sper ca prezența lui Cahill să o diminueze", a fost declaraţia cu care CTP l-a deranjat pe Ion Ţiriac.