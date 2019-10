Ion Ţiriac, scos din minţi de AUTORITĂŢI. Miliardarul ameninţă GUVERNUL ROMÂNIEI

Ion Tiriac este deranjat de faptul ca situatia Arenelor BNR nu a fost clarificata si a anuntat ca are o oferta de 12 milioane de euro.

"Budapesta mai are inca un an turneul ATP, dar lucrurile se pot schimba si maine dimineata. Am o oferta de 12 milioane de euro pentru el. E o oferta foarte buna pentru un turneu din categoria 250. Il vand si gata. Astepand sa se rezolve problemele cu arena BNR, am ajuns la 80 de ani. De 30 de ani tot astept lucruri si foarte putine se indeplinesc. Sunt frustrat asteptand. Toata lumea e foarte binevoitoare pana la facut. Acolo ne oprim", a spus Ion Tiriac pentru GSP.

Turneul de tenis care a fost gazduit de Bucuresti timp de 23 de ani, pana in 2016, a fost mutat la Budapesta pentru ca Arenele BNR nu mai aveau aviz ISU.

Guvernul PSD-ALDE a facut mai multe promisiuni, inca de pe vremea premierului Mihai Tudose, ca situatia va fi rezolvata, dar nu s-a intamplat nimic.