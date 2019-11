Ion Ţiriac, surprins cu 250 km la oră în drumul spre Bucureşti. Cum a reacţionat miliardarul

Ion Ţiriac deţine o colecţie impresionantă de maşini, multe dintre ele foarte rare, dar a vrut să încerce şi cel mai celebru automobil electric din lume, Tesla. Miliardarul român a rămas extrem de impresionat.

Ion Ţiriac a povestit că a făcut un test pe traseul Snagov - Bucureşti şi a rămas uimit.

"Eu am făcut o experienţă acum un an, un an jumătate, cu Tesla şi am venit numai de la Snagov până în oraş. Este înspăimântătoare. Într-o sută de metri, nu m-a văzut Miliţia, aveam 250 km la oră şi pe urmă am frânat-o, pentru că n-am avut interesul să rămân fără carnet, pe care nu-l am, în orice caz", a povestit Ion Ţiriac.