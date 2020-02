Ionel Ganea, acuzat de soţie de VIOLENŢE TERIBILE. Mărturisire-şoc: "Lovită? Puţin spus!"

Dana Iaru îşi doreşte să nu mai aibă nicio legătură cu Ionel Ganea, bărbatul care i-ar fi făcut viața un iad cât timp au locuit sub același acoperiș.

"A făcut apel! Probabil motivul este că nu are de unde să îmi plătească respectivele cheltuieli de judecată, adică 3.200 de lei. Mi-a trimis o grămada de e-mail-uri în care îmi cere să mă împac cu el. Trece de la o stare la alta. Ba vorbește frumos, ba urât... Dar cine îl mai bagă în seamă? Am vorbit despre partaj și m-a amenințat ca nu voi primi nimic și că partajul o să se termine când vrea el", a spus Dana Iaru pentru Cancan.

"Că vrea să ne întâlnim, să vorbim... Și multe jigniri apoi! Mi-a zis că nu o să primesc nimic din tot ce am construit 25 de ani, că sunt ale lui toate. Lovită? Puțin spus! Sper ca Poliția să își facă treaba. Mă aștept la orice din partea lui", a mai spus soţia fostului fotbalist.

"Acest comportament îl are cu toată lumea, nu contează sexul, vârsta, nu ține cont de nimic. El este Ionel Ganea. Are drepturi depline, nu îi este frică de nimic", a mai spus Dana Iaru.

Întrebată dacă Ionel Ganea consuma alcool, era violent sau a înşelat-o, femeia a răspuns: "Toate trei! Dar nu mai contează. Nu merită nici măcar să mă mai uit la el la cât rău mi-a făcut mie și fiicei mele, Ioana. Și ne face în continuare".

Dana Iaru și Ionel Ganea au ajuns pentru a treia oară în fața magistraților. Cuplul a mai fost aproape de separare în 2010 și 2017.

"Despre motivele de divorț nu are rost să vorbesc, având în vedere că toată lumea îl cunoaște. Cert este că din august 2018 am intrat din nou în conflict. Șanse de împăcare nu mai sunt! Au fost, dar nu a știut să profite de ele. Atât divorțul, cât și partajul vor fi foarte grele, că doar este vorba despre o persoană cu influență. Am cerut inclusiv ordin de protecție în 2017, dar fără rezultat, pe motiv că nu sunt suficiente probe la dosar. Dar ordin de protecție nu cere nimeni aiurea! Că doar nu am cerut că m-a invitat la o cafea", declara la acea vreme Dana Iaru.