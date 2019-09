Golgheterul "Generaţiei de Aur", DESFIINŢAT în INSTANŢĂ. Probe ŞOCANTE depuse de soţia care a cerut DIVORŢUL

Instanţa a decis un nou termen în procesul de divorţ intentat de Dana Ganea, pentru ca fostul fotbalist și avocatul lui să-și pregătească apărarea.

"Am depus anumite probe, care nu pot fi contestate. Pot spune că au rămas fără cuvinte când le-au văzut. Nu se așteptau la asemenea probe. Astfel că au cerut amânare pentru a le studia. Sau, mai bine zis, să tragă de timp. Să o lungească cât mai mult pentru că așa este în România. Eu nu am niciun stres, dar cu cât este mai mediatizat procesul, cu atât este mai bine. Poate așa o să fie o luptă dreaptă", a spus Dana Ganea pentru Cancan.

"Despre motivele de divorț nu are rost să vorbesc, având în vedere că toată lumea îl cunoaște. Cert este că din august 2018 am intrat din nou în conflict. Șanse de împăcare nu mai sunt! Au fost, dar nu a știut să profite de ele. Atât divorțul, cât și partajul vor fi foarte grele, că doar este vorba despre o persoană cu influență. Am cerut inclusiv ordin de protecție în 2017", spunea, în luna iunie, fosta soţie a lui Ionel Ganea.

Dana și Ionel Ganea au ajuns pentru a treia oară în fața magistraților. Cuplul a mai fost aproape de divorţ în 2010 și 2017.