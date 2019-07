Ionuţ Radu şi-a luat maşină de 250.000 euro. Ce superbolid conduce căpitanul României U21 FOTO

Ionut Radu i-a determinat pe sefii Interului sa il rascumpere cu o suma foarte mare, de 12.000.000 euro. El va juca insa sub forma de imprumut la Genoa si in sezonul viitor, intrucat Inter vrea sa-l mai tina un an pe slovenul Samir Handanovic.

Ionut Radu va fi de acum platit de Inter, iar salariul sau este de asteptat sa creasca considerabil. Si pana acum Ionut Radu avea un salariu bun incat sa il faca sa isi permita un superbolid.

Ionut Radu conduce in Italia un Bentley Continental, masina a carei valoare se invarte in jurul a 250.000 euro.