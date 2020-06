Ipoteză uluitoare a lui Trump: "Protestatarul în vârstă doborât la pământ de forţele de ordine voia să bruieze comunicarea acestora"

Incidentul a fost filmat, iar pe filmare se vede cum doi polițiști îl trântesc la pământ pe bărbat. În imagini se vede cum bătrânul se apropie de ofițerii de poliție, unul dintre aceștia îl împinge cu bastonul, iar al doilea cu mâna. Apoi se aude zgomotul produs de prăbușirea acestuia la pământ și se observă sângele care curge pe asfalt, bărbatul lovindu-se la cap.

Citeşte şi Autorităţile new-yorkeze cer demiterea unor ofiţeri de poliţie care au trântit un bărbat în vârstă, în timpul protestelor VIDEO

Preşedintele american are, însă, o teorie interesantă referitoare la acel incident. Într-o postare pe Twitter, Trump susţine că protestatarul ar fi provocator ANTIFA şi că ar fi vrut să bruieze comunicarea forţelor de ordine: "Protestatarul din Buffalo trântit de poliţişti la pământ este un provocator ANTIFA. Martin Gugino, de 75 de ani, a fost împins de poliţişti pentru că a lăsat impresia că ar vrea să bruieze comunicarea acestora. M-am uitat cu atenţie. A căzut puternic, deşi nu a fost împins cu putere".

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?