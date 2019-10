Articol publicat in: Life

Irina Rimes a suferit din dragoste. Motivul REAL pentru care A DIVORŢAT

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Irina Rimes a fost căsătorită cu Andi Bănică şi a fost înşelată de fostul soţ cu o rusoaică din Chişinău, pe nume Nica. Vedeta a suferit enorm şi nu vorbește deloc despre acest capitol din viața ei. Andi Bănică și amanta, o contabilă rusoaică, s-au cunoscut în ianuarie 2017 și toate au mers bine până când amanta a rămas însărcinată. Atunci, bărbatul a pus punct relației, spunându-i că nu o iubește și că nu și dorește un copil. Irina Rimes, surprinsă GOALĂ în CADĂ. Imaginea a scăpat pe internet FOTO După acest moment, amanta a fost implicată într-un accident și a pierdut sarcina. Andi Bănică a decis să reia relația, provocând și divorțul de Irina Rimes. Andi Bănică s-ar fi întors la contabilă, iar femeia ar fi rămas, din nou, însărcinată. Bombă în showbiz! Cu cine iubeşte Irina Rimes, după ce a divorţat "La scurt timp, Andi a revenit la Nica, implorând-o să-l ajute cu bani pentru că are grave probleme financiare şi că nu are ce mânca, pentru că a rămas fără nimic după divorţul de Irina Rimes, care l-a lăsat cu casa goală. Nica îi cade din nou în plasă şi se întoarce la el, lăsându-se convinsă de promisiunile de amor ale lui Andi. A rămas din nou însărcinată, de data aceasta cu gemeni. Când aude vestea îi spune că nu are nevoie de ea şi de copiii ei, aşa că o abandonează din nou. Din cauza suferinţei, Nica pierde unul dintre gemeni şi ajunge la Reanimare, unde se luptă atât pentru viaţa ei, cât şi pentru a bebeluşului nenăscut", a declarat o sursă apropiată fostului cuplu Nica - Andi Bănică pentru Cancan. loading...

