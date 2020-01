Irina Rimes, operată de urgenţă de Anul Nou

Momente grele pentru Irina Rimes. Cântăreața a suferit o intervenție chirurgicală după ce a fost internată de urgenţă în spital, cu hemoragie internă. Irina Rimes si a anulat concertul de revelion. Potrivit surselor din apropierea vedetei, operația ar fi fost un succes. Anunțul a fost făcut de artistul Horia Brenciu, pe pagina sa de Facebook.

Motivul pentru care artista se află în stare gravă la spital este faptul că i s-a făcut rău în timpul unui concert. Deși nu i se cunosc problemele medicale, cert este că jurata de la Vocea României a ajuns pe mâinile medicilor cu hemoragie internă și chiar în aceste clipse se află pe masa de operație. Anunțul a fost făcut de colegul ei, Horia Brenciu, pe pagina de socializare: „Astăzi n-o sa trec in revistă realizările mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena și colega mea Irina Rimes a intrat in operație. Orice gând bun de-al vostru e binevenit și cred ca va fi resimțit imediat. Sănătate, Irina! Sănătate tuturor! Un an nou frumos", este mesajul artistului.

La rândul ei, Irina Rimes a publicat un mesaj vocal pe Insta Story, în care le-a explicat fanilor în ce situație se află și și-a cerut scuze că nu va putea onora contractul de Revelion, de la Iași. O zi mai puțin bună pentru mine, m-am trezit la sptal internată. Îmi pare nespus de rău să anunț că programul meu de diseară, de la Iași, se anulează. Am fost internată aseară, cu o problemă foarte gravă de sănătate, am hemoragie internă. Medicii nu mă lasă să plec acasă, în două sau trei ore intru în operație”, a spus Irina, astăzi, în jurul prânzului.