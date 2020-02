Irina Rimes, prezentă la evenimentul dedicat Zilei Brâncuşi. "Mă regăsesc în minimalismul lui Brâncuşi"

"Am putea vorbi o veşnicie despre Brâncuşi. Eu aş putea să învăţ o viaţă despre Brâncuşi şi, la rândul meu, să îndemn pe tinerii din generaţia mea şi din generaţiile mai mici, generaţiile cărora mă adresez, să înveţe împreună cu mine. Eu, ca artist, mă regăsesc în minimalismul lui Brâncuşi şi mă fascinează felul lui de a se debarasa de toate detaliile inutile atunci când îşi conturează viziunile. Simplitatea acestui om complex pe mine mă inspiră şi cred că ar putea să inspire mulţi, mulţi tineri care-şi doresc să găsească esenţa în artă", le-a spus artista sutelor de tineri care au înfruntat ploaia pentru a fi prezenţi în curtea MNAR.

Mai mult decât atât, Irina Rimes i-a îndemnat pe cei prezenţi să cunoască lucrările lui Brâncuşi din întreaga lume şi să-i "plimbe numele" cu mândria că autorul Domnişoarei Pogany "a fost român".

"Cunoaşteţi-l pe Brâncuşi! Redescoperiţi-l pe Brâncuşi! Mergeţi la Târgu Jiu! Dacă ajungeţi prin Paris, vizitaţi-i atelierul. Dacă ajungeţi prin New York, mergeţi, nu ştiu, la Muzeul Metropolitan de Artă, s-o vizitaţi pe Mademoiselle Pogány. Sau mergeţi în Veneţia, la Muzeul Guggenheim, de exemplu, să vizitaţi Pasărea Măiastră. Dar, cel mai important e să duceţi numele lui Brâncuşi. Aşa cum se plimbă toate lucrările lui Brâncuşi prin lumea întreagă, plimbaţi-i numele. Pentru că Brâncuşi a fost român. Şi dacă ăsta este singurul lucru care pe mine mă leagă de Brâncuşi, atunci eu deja am o sămânţă de mândrie în sufletul meu", a afirmat cântăreaţa.

Scandalul în care cântăreaţa a fost implicată, fără să vrea, a pornit în urma declarațiilor făcute de artistă, după ce a fost aleasă ambasador al Zilei Brâncuși de către ministrul Culturii.

„Nu ştiu dacă sunt cea mai bună alegere pentru a face puntea între generaţii, dar mulţumesc pentru încredere. Aparent, eu nu ascult 5Gang, dar mă gândeam că poate ar trebui să apelăm şi la tinerii vloggeri, pentru că au mai mare influenţă. Ca o idee, pe viitor”, a declarat Irina Rimes, potrivit News.ro.

Ziua Brâncuși, pe 19 februarie