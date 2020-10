ISLANDA ROMANIA LIVE PRO TV, meciul unei generaţii. Tricolorii joacă azi semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020

ISLANDA ROMANIA LIVE PRO TV. Pregătirea şi desfăşurarea partidei au loc în condiţii speciale de pandemie, proceduri care ar fi fost considerate SF în urmă cu un an. Astfel, după ajungerea celor două autocare cu delegația tricoloră la arenă, va începe un proces special de acces și verificare. Primul care are voie să intre în stadion este medicul tricolorilor. Acesta intră în contact cu reprezentanții medicali, pe care îi ajută apoi în accesul jucătorilor și staff-ului. Aceștia pot coborî din autocare în grupuri de maximum 5, trecând printr-un filtru de temperatură, un scanner identic celor de metale din aeroporturi. Ulterior, fiecare prezintă un act de identitate + dovada testului COVID negativ efectuat de laboratorul acreditat UEFA în cantonamentul de la Mogoșoaia.

Totodată, deşi maximum 60 de persoane vor fi, oficial, pe stadion, dincolo de cele două delegații, aproape sigur vom avea sute sau chiar mii de islandezi aproape de teren. Asta pentru că stadionul are două tribune și nu are peluze, în spatele ambelor porți fiind un gard ce desparte arena de străzi! Fanii s-au strâns aici și la meciul cu Anglia din septembrie, se așteaptă să fie în număr și mai mare azi! Forțele de ordine islandeze ar putea interveni totuși pentru a preveni aglomerarea lor, în contextul COVID.

ISLANDA ROMANIA LIVE PRO TV. În ceea ce priveşte meciul propriu-zis, Mirel Rădoi i-a pierdut în ultimul moment pe Ionuț Nedelcearu și Vlad Chiricheș, iar pe jucătorii de la FCSB nu a vrut să se bazeze din cauza temerilor legate de coronavirus, astfel că a renunţat la jucători precum Florinel Coman sau Dennis Man. "Să zice că știu 50% din echipă. Mai am un antrenament, mai am de verificat unele informații, rapoarte și vom vedea și în funcție de ceea ce am pregătit. Totul e în funcție de strategia noastră pe care o vom aborda, ca plan inițial. Sincer, avem mai multe planuri de joc, dar trebuie să recunoaștem ca poate exista și o partidă de 120 de minute", a spus selecţionerul Mirel Rădoi, la conferinţa de presă de miercuri seara.

Totuşi, se întrevede un prim 11 al tricolorilor, care ar putea arăta astfel: Tătărușanu - Hanca, D. Grigore, Toșca, Bancu/ Camora - R. Marin, A. Crețu, Stanciu - Deac, Alibec/ Pușcaș, Mitriță/ Maxim.

În cazul unui succes în Islanda, naţionala României va disputa pe 12 noiembrie, în deplasare, finala play-off-ului EURO, cu Bulgaria sau Ungaria. După meciul din Islanda, tricolorii vor juca din nou în deplasare, în Norvegia, pe 11 octombrie. Pe 14 octombrie, România va juca acasă cu Austria.