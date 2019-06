INSULA IUBIRII 2019. Ispitele Maria Ilioiu şi Bianca Pop, la cuţite: "La filmări te puneai să dormi cu gletul pe faţă"

INSULA IUBIRII 2019. Invitate în platoul emisiunii „Xtra Night Show", Maria Ilioiu și Bianca Pop și-au aruncat vorbe dure, una alteia, scrie spynews.ro. Fără rețineri, cele 2 ispite s-au jignit și au spus cuvinte grele, în direct.

"Noi am avut o discuție, am îngropat securea și apoi s-a trezit Bianca să ne atace dintr-odată. Noi nu ne-am certat cu ea, pe ea o întrețin bărbații și mi se pare penibil și i-am zis de ce a încercat să ne strice imaginea. A început să se jure pe tatăl ei mort, dar nu am crezut-o. A început să plângă și spunea la toată lumea că am făcut-o eu să plângă. Liniștetșe-te să nu-ți crească tensiunea! Discuția asta am avut-o fix în Thailanda, înainte de filmări. Toate sezoanele, timp de 2 luni venea la mine și îmbârliga, inventa tot felul de chestii. Cam asta a făcut cu toată echipa până ne-am prins toți și nu mai vorbește nimeni cu ea. Decât să sperii oamenii nemachiată ca tine...N-ați mai văzut femei invidioase? Nu mă întreține nimeni, mă întrețin singură" a spus Maria Ilioiu, în platoul emisiunii „Xtra Night Show".

Nici Bianca Pop nu s-a lăsat mai prejos și i-a adresat Mariei Ilioiu vorbe grele, a acuzat-o că o întrețin bărbații, că dormea machiată la „Insula Iubirii" și, mai mult de atât, i-a spus că fostul său iubit a căutat-o.

„Nu este adevărat. Fetele vor să mă tai ca să mă înțeleagă, m-am săturat de chestiile alea penibile. Maria nu crede nimic. Voi ați început, tu mi-ai dat înjoseală la „Insula Iubirii" la filmări. Maria trebuia să fie prima la machiaj, Maria este cea mai șmecheră, este Dumnezeu. M-am săturat, iar din momentul ăsta nu-mi mai dă nimeni înjoseală. Maria, nu ai tu valoare să stai să vorbești tu cu mine. De la țară ești, tată! Femeia este fake, poartă poșete fake. Dacă eu am ceva fale, îi cumpăr ce vrea ea. Femeia are bani, eu sunt o boschetară invidioasă! La filmări te puneai să dormi cu gletul pe față. Eu oricând pot să mă demachiez. Ai mers la doctorul meu să îți faci nasul și sânii ca mine, m-ai copiat. Ea a mers și și-a făcut nasul și sânii după mine. Stai într-o chirie pe care ți-o plătește iubitul tău! Nu te mai da ceea ce ești. Eu am un singur bărbat care are grijă de mine. Fostul tău iubit m-a căutat! Nu mă enerva, Maria, că o să iasă urât!" a spus și Bianca Pop, la „Xtra Night Show".