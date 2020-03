Italienii luptă cu tancurile împotriva coronavirusului. Imagini de război pe străzile oraşelor din Peninsulă VIDEO

Şase prizoneri au fost ucişi în urma revoltelor prizonierilor, nemulţumiţi că dreptul la vizite le-a fost suspendat, din cauza epidemiei de coronavirus. Imaginile de mai jos au fost surprinse în oraşul Palermo, unde au fost scoase tancurile pe străzi, în încercarea de a-i prinde pe evadaţi.

Citeşte şi Italia suspendă plata ratelor pentru creditele imobiliare din cauza coronavirus

Tancurile au circulat chiar pe străzile principale ale celui mai mare oraş din Sicilia, alimentând temerile şi suspiciunea locuitorilor. Nici anunţul autorităţilor, că ele s-ar fi întors de la un exerciţiu militar, n-au fost de natură să-i liniştească pe oameni, care privesc totul ca pe o acţiune de intimidare a autorităţilor.

ITALY DEPLOYING TANKS TO HUNT DOWN ESCAPEES FROM LOCAL PRISON. SHIT YOU NOT.pic.twitter.com/iSCsRSda4O

The Italian military is now in the streets of northern Italy after mass quarantine sparks riots in 27 prisons.



More info in article below.



pic.twitter.com/hPYVzqbd07