Iubirea adevărată există! Un cuplu s-a căsătorit la 20 de ani după despărţirea din adolescenţă

Alysa, în vârstă de 42 de ani, și Tim Mounce, în vârstă de 41 de ani, au fost într-o relație în adolescenţă în 1996. După ce tinerii îndrăgostiţi s-au despărțit, şi au trăit cele două decenii fără să vorbească între ei, însă au reuşit să reaprindă focul pasional dintre ei, astfel încât să se căsătorească.

Alysa și Tim, din Kaiser, Oregon, și-au redescoperit dragostea unul pentru celălalt după ce au divorțat ambii de partenerii precedenți în 2016. După ce s-a despărțit de soția sa, Tim s-a gândit la Alysa și i-a trimis un mesaj pe Facebook. Împăcarea a funcţionat destul de bine, astfel că la doar şapte luni de la primul mesaj, la 20 de ani distanţă, Alysa și Tim s-au angajat să-și petreacă restul vieții împreună printr-o căsătorie, în iulie 2016.

"Tim mi-a trimis un mesaj chiar după Crăciun în 2015. A fost prima dată când am auzit de el în 20 de ani. Am avut o relaţie foarte frumoasă în liceu, însă am ajuns să mergem pe căi separate, așa cum o fac mulți oameni după facultate. Când Tim mi-a trimis mesaj am început să vorbim dor ca prieteni și să povestim.

Era exact ca cum îmi aminteam de el. Este o persoană foarte distractivă și mi-am dat seama că vreau asta din nou. Am început să ne întâlnim în februarie și Tim mi-a propus în luna mai să mă căsătorescu cu el. Totul s-a întâmplat foarte repede și până în iulie 2016 am fost căsătoriți", a povestit Alysa.

Alysa s-a despărțit de cel de-al doilea soț în septembrie 2015, în urma unei căsătorii scurte, care a durat doar zece luni. Ea susține că soțul ei anterior era posesiv iar relația era "nesănătoasă". Divorțul ei a fost finalizat la începutul lunii decembrie 2015, cu doar câteva săptămâni înainte ca antreprenorul comercial, Tim, să decidă să se conecteze cu ea pe Facebook.

S-au căsătorit în orașul natal, în Newport, Oregon, iar ambele familii, inclusiv cei patru copii rezultaţi din relațiile anterioare au participat la ceremonie.

"Am simțit că mă căsătoresc cu un prieten, precum și cu persoana pe care o iubesc. Se simte uimitor să fiu iubită pentru cine sunt și mă simt acceptată. Suntem foarte confortabili unul cu celălalt. Simt că trăiesc într-un basm și nu am crezut niciodată că așa voi fi eu", a declarat Alysa.

Alysa își folosește acum experiența sa cu relațiile ca antrenor personal și oferă sprijin, sfaturi și ajutor pentru persoanele online. Ea are o pagină de Instagram, numită Becoming Alysa, unde oamenii care au nevoie de sprijin pot conecta cu ea.