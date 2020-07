Iubita fiului interlopului Sile Cămătaru a provocat un accident rutier la Iaşi, după ce s-a urcat băută la volan

Accidentul s-a petrecut în miercuri dimineață, în jurul orei orei 5.00 pe șoseaua Nicolina din municipiul Iași. Fiul lui Sile Cămătaru și iubita sa, în vârstă de 27 de ani, plecau de la o nuntă, în momentul când s-a produs impactul.

Din cauza vitezei foarte mari cu care conducea, într-o curbă, ea a pierdut controlul volanului, iar mașina a sărit peste un șanț și a ajuns în curtea unei case.

Mercedes-ul de câteva zeci de mii de euro a fost distrus aproape în totalitate, la fel ca și gardurile a două gospodării, potrivit bzi.ro.

Tânăra avea o alcoolemie de 0,72 alcool pur în aerul expirat

La fața locului au ajuns polițiștii Brigăzii de Poliție Rutieră Iași care au investigat incidentul. Din primele cercetări s-a stabilit că femeia se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație alcoolică de 0,72% în aerul respirat.

”În jurul orei 5.00, polițiștii rutieri au fost sesizați despre un accident rutier, în cadrul căruia o femeie, care a condus un auto, ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un gard. Aceasta a fost testate alcoolscopic, rezultând că se afla sub influența alcoolului. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui auto sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Femeia a fost condusî la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei”, au arătat polițiștii rutieri ieșeni, într-o comunicare pentru presă.