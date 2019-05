Iulia Albu, operată de urgenţă. Diva are probleme grave de sănătate

Iulia Albu a povestit că operația a avut loc în luna aprilie, iar după această intervenție a avut nevoie de o lună repaus. Operaţia a costat-o pe vedetă aproximativ 12.000 lei.

"Am suferit in data de 24 aprilie 2019 (da, atât de recent) o intervenție de îndepărtare laparoscopică a chistului ovarian si singurul motiv pentru care m-am hotărât să vă povestesc, este că, deși sunt o femeie care a avut si are opiniile celor mai reputați specialiști, am trecut prin ceea ce unele dintre voi au trecut deja si sper că altele nu vor fi nevoite să o facă”, a scris Iulia Albu pe blogul personal.

Iulia Albu, despre a doua sarcină: "Ne dorim o familie de minim patru"

Iulia Albu a lansat și un atac la mai multe vedete care aleg să mărturisească prin ce au trecut în schimbul unor servicii sau a unei sume de bani. Diva a spus că povestea sa nu este una sponsorizată și că ea nu este genul care își face selfie-uri pe patul de spital precum alte vedete.

"Sfatul meu este să consulți cel puțin doi specialiști dintre care unul sa aibă o supracalificare ca expertiză in problema pe care o suspectezi ca o ai. De exemplu, o operație prin chirurgie laparoscopica nu este cea mai neobișnuită intervenție, dar, făcută necorespunzator, poate aduce complicații inimaginabile", a mai scris Iulia Albu.