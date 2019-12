Iuliana Marciuc, ANUNŢ-ŞOC după 25 de ani de relaţie cu Adrian Enache. "Amândoi am mai trecut prin această experienţă"

Iuliana Marciuc și Adrian Enache nu s-au căsătorit, pentru că iubireanu rezistă numai printr-un certificat de căsătorie, a dezvăluit prezentatoarea TV.

"Nu am mai discutat despre căsătorie pentru că amândoi am mai trecut prin această experienţă şi am înţeles că nu actele certifică fericirea, ci iubirea şi puterea de a întreţine permanent iubirea", a declarat Iuliana Marciuc pentru OK!Magazine.

Roxana Vancea s-a măritat. Surpriză: cine este fericitul mire FOTO

Iuliana Marciuc consideră că oamenii se grăbesc atunci când se căsătoresc și tocmai de aceea se ajunge la divorț atunci când apare o problemă de cuplu.

"Eu cred, până la urmă, că această hârtie, care e doar o hârtie, ajunge să facă o schimbare la nivel mental, în care nu mai reuşeşti să treci peste impasurile inerente dintr-un cuplu decât printr-un divorţ, ceea ce nu cred că e cazul. Cred că oamenii se grăbesc foarte mult când iau această decizie şi, până la urmă, hârtia asta nu face decât să creeze probleme, iar dacă vrei să faci lucruri sau să construieşti ceva împreună, poţi construi şi fără să fii căsătorit", a spus Iuliana Marciuc.

Răzvan Botezatu s-a căsătorit ÎN SECRET cu iubitul său. Primele imagini de la eveniment FOTO

Adrian Enache va cânta de Revelion la Poiana Brașov, unde va fi însoţit de Iuliana Marciuc.