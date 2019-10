Articol publicat in: Societate

Jandarm călcal cu maşina de un fals călugăr la pelerinajul de Sfânta Parascheva

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Scene teribile la Iaşi. Un bărbat îmbrăcat în straie de călugăr a lovit cu maşina un jandarm. S-a întâmplat la pelerinajul de Sfânta Parascheva, unde bărbatul îmbrăcat în straie bisericești strângea bani de la oameni. Scandalul a pornit după ce falsul călugăr a vrut să treacă cu mașina printr-o zonă în care traficul era oprit, iar jandarmii nu i-au permis, potrivit România TV. Falsul călugăr a devenit recalcitrant după ce jandarmii nu i-au permis să treacă cu mașină printr-o zonă în care accesul era interzis. Individul a vrut să plece cu mașina și ar fi lovit un jandarm. Agenții au chemat poliţiștii de la rutieră pentru a reuşi să-l calmeze pe presupusul preot. La fața locului a venit și fratele individului deghizat în preot. Faslul călugăr le-a spus polițiștilor că a venit la Iaşi pentru a strânge donaţii de la pelerini. Asta deși acest lucru a fost interzis de Mitropolie și autorități. Individul a fost amendat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Bărbatul are antecedente. El a mai făcut scandal și la alte mănăstiri. loading...

