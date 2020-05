Jandarmul dispărut la Timişoara, găsit mort după trei luni de căutări

Jandarmul în vârstă de 23 de ani era căutat din luna februarie atât de autorități, cât și de familie sau prieteni. Trupul neinsufletit al lui Mădălin Nisipeanu a fost gasit in stare de putrefactie pe malul raului Bega, la iesire din Timisoara, catre Utvin. Din primele cercetări, autoritățile spun că au nu identificat urme de violență pe trupul jandarmului.

"Am fost sesizati prin intermediul unui apel 112 ca a fost gasit un cadavru in stare avansata de descompunere pe malul raului Bega la iesirea din Timisoara catre Utvin. S-a constituit echipa operativa care s-a deplasat la fata locului ocazie cu care s-a stabilit pe baza documentelor gasite asupra lui ca este Nisipeanu Ionut, jandarm in cadrul Gruparii Mobile Timisoara, disparut in luna februarie 2020", transmit reprezentantii IPJ Timis, potrivit opiniatimisoarei.ro.

În aprilie, familia lui Ionuț Mădălin Nisipeanu a depus plângere penală, după ce anchetatorii ar fi decis să suspende căutările tânărului din cauza coronavirusului.

Ionuț Mădălin Nisipeanu, în vârstă de 23 de ani, a dispărut după ce a plecat dintr-un club aflat în campusul studențesc din Timișoara. El a fost văzut ultima oară în noaptea de duminică, 16 februarie, când urca într-un taxi.

Telefonul i-a fost activ până la ora 1.50, iar de atunci, absolut niciun semn. Anchetatorii au refăcut traseul jandarmului, tânărul fiind căutat inclusiv în Canalul Bega.

Subofiterul este de loc din Gorj, a absolvit in urma cu mai bine de jumatate de an Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi Grigore Alexandru Ghica din Dragasani, ca sef de promotie, si a fost repartizat la Gruparea Mobila de Jandarmi din Timisoara. In ziua disparitiei era liber si a mers sa se relaxeze in Complexul Studentesc.