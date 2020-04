Jean Paler trece prin momente grele: "Aştept, ca puşcăriaşii, ora de ieşire la aer"

Iată însă că, la nici un an distanță, actorul a rămas iar fără bani, din cauza pandemiei de coronavirus. Durerea lui cea mare este că persoanele cu vârsta de peste 65 de ani nu au voie pe stradă decât două ore zilnic. El și-a manifestat supărarea față de aceste restricții: ”Sunt pensionar și am 67 de ani. Vă întreb, pe ce principii s-a dat legea ca cei trecuți de 65 de ani să stea în casă și au voie doar 2 ore (11.00-13.00) să iasă din casă? Covid-19 ăsta are limită de vârstă? Pe ăla de 64 de ani sau mai tânăr nu-l ia? Căci din declarațiile și tot ce arată la televiziuni sunt de toate vârstele îmbolnaviți cu Covid 19. Deci care e criteriul de vârstă fixă de 65 ani și peste? Apoi, dacă sunt singur și nu am pe nimeni, bolnav cardiac cronic (ultim grad) am nevoie de alimente, de medicamente, pe care trebuie să le cumpăr, nu pot coborî sa le iau, făcând foamea și ducând lipsa strictului necesar decât așteptând ca pușcăriașii ora de ieșire la aer. Cine a gândit această lege, înainte de a o pune în practică, nu s-a gândit la cei neajutorați”.

Dar Jean Paler este furios și pe cei care au mărit enorm prețurile la spirt și la măști chirurgicale, atât de necesare în această perioadă: ”S-a dat altă lege, să purtăm mască, să ne dezinfectăm cu spirt și altele. Ce-i cu bișnița din farmacii, cu prețurile de la 18 până la 25 de lei sticla de spirt, de 500 ml, era 5 lei înainte. O mască chirurgicală se vinde cu 8 lei și ajunge și la 30 de lei. Vă întreb, pe voi, care controlați soarta acestei țări și suflarea care a mai rămas în ea, ce măsuri de ajutorare ați luat? Am pensie de 940 lei, medicamentele mă costă, ca să pot trăi, de azi pe mâine, 1.000 de lei. Oare îmi permit să cumpăr dezinfectant și masca pe care ne obligați să o purtăm? Din ce bani? Mi-am spart ochelarii de vedere și trebuie să merg să-mi fac ochelari, nu mă încadrez în legile lor. Stau orb în casă. Între 11.00 și 13.00 nu mi poate rezolva nimeni. Atunci ce voi face, voi plăti amendă că nu am dreptul să circul, că am peste 65 de ani. Dacă-mi fac o pancartă pe care scriu ce mă doare și ies în stradă, mă arestează și mă și amendează. Suntem pensionari și puși pe lista de exterminare”, a declarat Paler pentru Click.