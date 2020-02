Jorge a fost JEFUIT. Artistul a rămas fără 16.000 DE LEI

Jorge a pierdut, astfel, aproape 3.500 de euro şi nu și-a mai recuperat niciun ban.

"Eram în vacanţă în Republica Dominicană cu familia şi am vrut să scot bani de la un bancomat. Atunci am rămas fără toţi banii de pe card pentru că pe acel bancomat era montată o maimuţă", a spus Jorge.

Lângă bancomat se afla și un polițist, însă acesta era complicele celor care au instalat dispozitivul.

"Când a ieşit cardul din bancomat, a ieşit cu tot cu "pisica" pusă în aparat şi mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Am pierdut atunci 16.000 de lei. Şi fix lângă bancomatul respectiv se plimba un "poliţist". M-am dus să-i spun ce am păţit şi să mă ajute să iau legătura cu banca, să opresc transferul, iar poliţistul a zis să îi dau lui "pisica" (aparatul care a ieşit din bancomat odată cu cardul). M-am prins imediat că ceva este în neregulă cu acel "poliţist" şi că probabil este mână în mână cu cei care mi-au furat banii. Atunci am aruncat pe jos dispozitivul şi am călcat pe el. Iar "poliţistul" era disperat că i-am distrus dispozitivul. Nu am făcut nimic atunci şi nu am mai recuperat nici un ban" a spus Jorge pentru Click!.