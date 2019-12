Jorge, internat de urgenţă la spital! Artistul şi-a văzut moartea cu ochii: "Îl rugam pe Dumnezeu să mă lase să trăiesc"

Jorge a tras o sperietură zdravănă şi şi-a anunţat fanii că nu va mai mânca niciodată la restaurant. Cântărețul a povestit că s-a simțit rău după ce a luat masa în oraș și că a făcut toxiinfecție alimentară.

"Credeati ca mor? Nu scapati asa usor de mine. Dar pot sa va jur ca aseara m-am cam speriat cu toxiinfectia alimentara. In fiecare minut ma gandeam la copii si il rugam pe Dumnezeu sa ma lase sa traiesc pentru copiii mei. Love you. In plus, e exact ce aveam nevoie acum de Craciun. La revedere toba, lebar, porc, salata beuf. Multumesc celor care mi-au scris la story. Life is wonderful", a fost mesajul postat de Jorge.

Jorge va trebui să respecte un regim alimentar indicat de medici, care i-au scos din meniu alimentele grase.