Jose Mourinho a făcut anunţul cu lacrimi în ochi. Celebrul său câine a murit de Crăciun

"Să fiu sincer, a fost foarte trist pentru că a murit câinele meu, iar câinele meu este familia mea. Dar trebuie să mergem mai departe", a spus Mourinho, moment în care i-au dat lacrimile.

Leya, din rasa Yorkshire Terrier, a intrat în atenția presei în 2007, când Mourinho a primit avertiment după ce oficialitățile care se ocupă de sănătatea animalelor s-a sesizat în legătură cu dreptul ca animalul său de companie să intre în Anglia.

VIDEO cu momentul în care Mourinho anunță că i-a murit câinele:

