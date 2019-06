S-a stins din viaţă în locuinţa sa. O ştiau milioane de oameni

Romanele sale de dragoste, precum "Scruples" şi "Prinţesa Daisy/ Princess Daisy", cu poveşti cu personaje frumoase şi bogate, au fost vândute în peste 85 de milioane de exemplare în lumea întreagă.

Judith Krantz a scris pentru publicaţii precum Cosmopolitan şi Ladies Home Journal, iar, la vârsta de 50 de ani, şi-a descoperit talentul pentru ficţiune.

A debutat cu "Scruples", în 1978, devenit bestseller, la fel ca următoarele nouă romane. Cărţile lui Krantz au fost traduse în 52 de limbi străine.

Totodată, unele dintre romanele sale au stat la baza unor miniserii TV, realizate cu ajutorul soţului ei, producătorul de film şi televiziune Steve Krantz. Acesta a murit în 2007, la vârsta de 83 de ani.

Printre cărţile scrise s-au mai numărat "Fiica lui Mistral/ Mistral’s Daughter", "Îndrăgostiţii/ Lovers", "Voi cuceri Manhattanul/ I’ll Take Manhattan" şi "The Jewels of Tessa Kent".

Memoriile sale, "Sex and Shopping: The Confessions of a Nice Jewish Girl", au fost publicate în 2001 şi au prezentat şi predilecţia sa pentru poveşti cu nuanţe erotice ale unor personaje privilegiate.

"Cred că femeile vor fi întotdeauna interesate de două lucruri - sexul şi cumpărăturile", a declarat Judith Krantz în 1994. "Şi, dacă acestea nu există, au anulat şi o mare parte din amuzamentul vieţii", a mai spus aceasta.