Juriul de la X Factor a rămas fără cuvinte când a auzit povestea lui de viaţă: "La 20 de ani am avut cancer în stadiul 4"

"Chiar și dacă aș câștiga X Factor, aș vrea să mai cânt pe stradă, pentru că e o bucurie pentru mine, îmi place! M-am născut în Florida și în 1993 părinții mei s-au mutat în România, să lucreze în orfelinate, cu copiii. Iubesc țara asta!

La 20 de ani am avut cancer în stadiul 4, de asta am început să cânt cu chitara. La început eram doar toboșar. E o parte din viața mea despre care nu vorbesc prea des despre asta. Normal că nu vrei să auzi asta... cam un an jumate a durat să fac chimioterapie și radioterapie. Acum sunt bine 100%. Muzica m-a ajutat foarte mult. Viața poate să fie foarte grea și dacă ai ceva să te exprimi e minunat, a fost o binecuvântare pentru mine", a spus Austin.

Ștefan Bănică a recunoscut că ar cumpăra bilet la un concert susținut de el.

"Ai un suflet incredibil! Ești un supraviețuitor, ai reușit să te lupți cu viața și ai fost lovit în anii cei mai frumoși pe care Dumnezeu îi dă pe pământ. Și cu toate astea ai mers mai departe... Tu m-ai binecuvântat cu vocea ta", i-a spus Loredana.

Austin a primit 4 de DA și merge direct în Bootcamp, în echipa Deliei.