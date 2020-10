Jurnalist renumit de la The New Yorker şi CNN, suspendat după o ipostază ruşinoasă: Nu ştiam că am camera pornită

The New Yorker a declarat vehement că l-a suspendat pe Toobin din funcţie după incident şi chiar va deschide o anchetă. Pe de altă parte, conducerea CNN i-a acordat concediu lui Toobin, după ce acesta a cerut timp pentru a se ocupa de o "problemă personală". Niciuna dintre cele două mari publicaţii nu a spus cu exactitate cât timp va lipsi jurnalistul, deşi acesta trebuia să se ocupe de un subiect controversat ce are ca subiect numirea unui judecător la Curtea Supremă şi de alegerile prezidenţiale din SUA, scrie CNN.

Toobin nu a dorit să comenteze întâmplarea nefericită pentru CNN Business. Acesta a oferit, însă, un răspuns pentru publicaţia Vice, în care a spus că incidentul este o greşeală ruşinoasă şi totul a fost un accident nefericit.

”Am făcut o greșeală jenantă și stupidă. Credeam că am camera oprită. Îmi cer scuze față de soție, familie, prieteni și colegi. Credeam că nimeni din întâlnirea de pe Zoom nu mă vede. Credeam că am oprit sonorul transmisiunii video de pe Zoom ”, a declarat Jeffrey Toobin pentru publicaţie.