Jurnalista Dana Dobre a murit. Mesajul emoţionant scris de ea pentru prieteni, chiar înainte de deces

"Dana Dobre nu mai e. Deja mi-e atât de dor de ea... Și mă doare sufletul că n-am apucat s-o mai văd", a scris Georgia Radu. În continuare aceasta a postat mesajul lăsat de Dana Dobre prietenilor şi scris de aceasta înainte să moară.

Dragilor,

Textul asta l-am scris cu speranta ca nu va fi nevoie de el prea curand. Insa, asa o mare sfarseala s-a abatut peste mine, incat mi-a inchis ochii, mi-a descatusat sufletul si mi-a linistit definitiv durerea. Va las aici zambete si multumiri pentru intalnirea cu fiecare dintre voi. Am fost o norocoasa, pentru ca am intalnit doar oameni minunati, care m-au purtat cu drag in suflet, in amintiri.

Nu stiu daca acolo unde voi ajunge va fi departe tare de lumea din care am plecat, daca va exista dor, dar cred cu tarie ca vor exista chipuri si energii pe care le voi purta cu mine. Pentru ultima data, ma inclin in fata voastra si va multumesc fiecaruia in parte pentru intalnirea noastra vremelnica, dar memorabila.

Detaliile despre cand, cum, unde si la ce ora voi porni pe ultimul drum le veti afla de la ai mei, tot aici.

Zambiti, traiti, iubiti! https://youtu.be/ewjw3wlVttQ".

Ultimul omagiu pentru cei ce au cunoscut-o se va face la capela Bazilescu, incepand cu data de 7 iunie, ora 16 pana marti dimineata.

Dana Dobre, care a lucrat la România Liberă, suferea de cancer la plămâni. Jurnalista a trecut printr-un adevărat chin în ultimele luni pentru că sistemul de sănătate a picat de nenumărate ori și nu a putut beneficia de rețetă compensată din partea medicului curant.