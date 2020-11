Jurnalul de ATI al unui pacient: "Asta se întâmplă când joci table cu moartea. Devii inert"

Pacientul a povestit despre cum arată situația la ATI, despre cum oamenii mor în urma infecției cu COVID si trebuie lăsați câte două ore să se ”răcească” și despre cocktail-ul de medicamente pe care îl primesc persoanele infectate.

”O voce stridenta ca un strigăt de acvila in pustiu, răzbate către holul exterior al ATI: "Fetelor, nu aveți o luminare?"... semn ca asistentele abandonasera lupta pentru intubare a cuiva care nu a mai răspuns la stimuli... Pentru o clipă, îți stă dumicatul de pâine cu orez fiert în gât, apoi reiau impasibil mestecatul. Cind joci table cu moartea și te pocneste pe unde nu te astepti (glicemie explozivă cu variații amețitoare, febră) ești pasibil de orice egoism: bine că nu am fost eu?!... Alung gândul...” , povestește acesta.

”Igiena e relativă, impartita de-a dreapta unde ai perna, cea mai curata zona, poale - unde iei masa și stinga patului unde mereu te trezești că îți pune cineva plosca: drumul de un pas pina la usa de toaleta e un chin: Jason Statham in "The mechanics xx" cind spărgea totul in cale cu tubuletul de oxigen e poveste de film... Nu poți să ți-l cari decit cu ajutorul cuiva, iar acesta e deficitar din cauza lipsei de personal auxiliar si afluxului mare de bolnavi. Asta am negociat-o la prima vizita medicala cind am solicitat "minima decenția" - să mă lase sa merg la toaleta însoțit... Pt că dacă mă intubau - era loterie să scapi...

”Termini de mancat, urmeaza tratamentul cu cocktailuri Molotov de medicamente pe care ti le baga prin furtunasele înfipte prin maini...Toată noaptea asistentele toacă la fiole si pregătesc perfuziile pe care ti le distribuie într-o ordine bine stabilita. Te retragi ușor in pempars-ii tai moi începând să dai in clocot sub efectul medicației.Spre dimineață mă trezesc în șezut, înconjurat de asistente, scuturat puternic: "heei, domnu' Anton! Ne auzi? Trezește-te! Heei!" Cineva mă îndoapă cu ceva dulce-acrisor, buuun incit îmi revin si mai cer o porție...Făcusem o criză de hipoglicemie” , susține pacientul.