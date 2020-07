Justin Trudeau, premierul Canadei, vizat de un scandal uriaş. A atribuit un miliard de dolari unei firme ce are legături cu familia sa

Premierul canadian Justin Trudeau a recunoscut în urmă cu două săptămâni că a făcut o greșeală participând la discuțiile privind un contract guvernamental major acordat unei organizații de caritate care i-a plătit pe membrii familiei sale. "Din cauza participării mele în organizația WE Charity, ar fi trebuit să mă retrag din discuții și nu am făcut acest lucru. A fost greșeala mea, îmi cer scuze profund", spunea Justin Trudeau.

Afacerea WE Charity este al treile scandal major care îl are în centrul său pe premierul Justin Trudeau, care a mai fost vizat de două investigații etice în cursul mandatelor sale. În actualul scandal, despre care criticii susțin că este o nouă dovadă a corupției executivului liberal, este implicat și ministrul canadian de Finanțe, Bill Morneau.

Margaret Trudeau a fost plătită cu 250.000 de dolari pentru că a vorbit la 28 de evenimente ale organizației pe parcursul a patru ani, iar fratele premierului, Alexander, a fost plătit cu 32.000 de dolari pentru a susține opt discursuri în perioada 2017-2018. De altfel, chiar și Justin Trudeau și soția sa au participat la diverse evenimente organizate de WE Charity.

Ministrul de Finaţe este şi el implicat

Se pare că și familia ministrului canadian de Finanțe, Bill Morneau, are legături cu WE Charity. Două dintre fiicele sale colaborează cu organizația, una dintre ele fiind chiar angajată. Morneau a anunțat recent că și-a dat seama târziu că nu a plătit 41.000 de dolari, reprezentând cheltuieli de călătorie pentru el, soția sa și cele două fiice, pentru evenimente organizate de WE Charity în Ecuador și Kenya. Ministrul a spus că și-a dat seama abia în urmă cu câteva zile că organizația a plătit integral cele două deplasări. Ulterior, WE Charity a precizat că, deși călătoriile au fost gratuite, ministrul a rambursat organizației banii, dar partidele de opoziție cer acum ca el să demisioneze sau să fie demis.