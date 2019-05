Kamara îşi tratează fiul în Turcia cu banii de la FERMA. Boala TERIBILĂ de care suferă micuţul Leon

Kamara trăieşte o adevărată dramă, după ce fiul său, Leon, a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală.

"Am venit să câştig premiul de 50.000 de euro pentru Leon. Având acest scop, nu mă surprinde că am rezistat atât de mult. Va continua terapiile pe care le face, dar pentru a merge are nevoie de o serie de intervenţii. Primele două vor fi în Turcia. Şi în funcţie de rezultate vom şti în ce direcţie ne îndreptăm cu alte intervenţii, în Germania sau în America. Facem tot ce se poate pentru a îl pune pe micuţul nostru pe picioare. Sunt costuri mari, dar şi rezultate pe măsură", a spus Kamara pentru Click!.

Kamara, anunţ cutremurător. "Fiul meu a făcut stop cardiac"

"Am absolvit Facultatea de Jurnalism şi Stiinţele Comunicării Universitatea Bucureşti în 2002. Şi am profesat o vreme, am făcut jurnalism în paralel cu muzica. Anul acesta va apărea un scurtmetraj care poartă amprenta regizorului francez Karim Bel Kacem, dar şi un film de lungmetraj "See you soon", un film în care am jucat alături de Liam McIntyre, actorul principal din seria Spartacus. Un film în care mai joacă şi celebrul Harvey Keitel", a mai spus Kamara.

Artistul a săbit drastic la Ferma: "Aproape 10 kilograme! Am scăzut mult şi în masa musculară. Am mâncat carne de vreo şase ori. Şi au fost săptămâni la rând cu grâu de la găini, cu urme de bucurii lăsate de şoricei. Am mâncat de vreo trei ori şi mi s-a făcut foarte rău".