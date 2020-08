Kate Perry a născut! Ea şi actorul Orlando Bloom sunt părinţii unei fetiţe FOTO

"Bun venit pe lume, Daisy Dove Bloom! Suntem onoraţi să prezentăm noul bulgăre de bucurie al ambasadorilor bunăvoinţei Katy Perry şi Orlando Bloom", a transmis joi UNICEF.

Atât Kate cât şi fetiţa se simt foarte bine. Pentru a marca naşterea copilului, cei doi au deschis o pagină de donaţii pentru sprijinirea tuturor mamelor care urmează să nască să aibă parte de o îngrijire de calitate.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom's new bundle of joy.



“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter."