Kaufland face angajări. Ce posturi şi ce salarii sunt oferite

Kaufland angajează peste 250 de oameni în toată ţara, majoritatea în Bucureşti. Printre oraşele în care Kaufland face angajări se numără şi Iași, Craiova, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Ploiești, Călărași, Botoșani, Turda, Sfântu Gheorghe, Moreni şi Rădăuți.

Kaufland oferă angajaţilor un bonus de 1,6 milioane

În București, Kaufland angajează peste 200 de oameni pentru cele două noi magazine pe care compania le va deschide până în luna iunie. Posturile vacante la Kaufland la nivel naţional sunt în magazinele retailerului (lucrător comercial, șef de raion, manager proiect instalații frigorifice etc), în centrele logistice (tehnician automatizări, lăcătuș mecanic, electrician, analist SAP etc.), dar şi în birourile centrale (în Departamentele Procurări, Resurse Umane, Vânzări, Expansiune, Financiar-Administrativ etc.). Venitul brut minim lunar în companie este de 3.650 lei pe lună, începând din 1 martie 2020, scrie economica.net.