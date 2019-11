Klaus Iohannis a decorat un consilier controversat de la Ministerul Educaţiei, care a avut afaceri în privat cu ministerul

Președintele Klaus Iohannis a decorat vineri mai multe personalități din domeniile educație și medicină, cu prilejul zilei de 1 Decembrie, printre care consilierul Daniela Vişoianu, rectorii Sorin Cîmpeanu, Remus Pricopie, Marilen Pirtea, Mircea Dumitru.

Daniela Vișoianu este vicepreședintele Asociației C4C Communication for Community, potrivit declarației sale de interese. Asociația C4C Communication for Community, în care soțul său are rol de expert, a încheiat anul trecut un contract cu Ministerul Educației și ONG-ul lui Alexandru Cumpănașu, pentru implementarea proiectului pe fonduri europene "Noi perspective în educație", potrivit documentelor publicate în exclusivitate de Edupedu.ro.

Potrivit actului adițional, ONG-ul Danielei Vișoianu este plătit pentru activități de formare a personalului și promovare a proiectului.