Klaus Iohannis a transmis un mesaj în engleză pe Twitter, reţea puţin populară în România

"Videoconferință cu lideri din UE pentru #COVID19. Doar adoptând măsuri comune vom reuşi să abordăm eficient această criză şi să oprim răspândirea virusului. Protecţia tuturor cetăţenilor din UE este prioritatea noastră", a scris Iohannis, pe Twitter.

Twitter este o rețea foarte puțin folosită în România, unde sunt doar 400.000 de utilizatori. De atlfel, Iohannis are puțin peste 150.000 de fani pe această rețea, față de Facebook, unde are peste 1.800.000 și unde românii au peste 8.000.000 de conturi, potrivit Stiripesurse.ro.

Preşedintele Klaus Iohannis participă la videoconferinţa cu şefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema măsurilor privind gestionarea COVID-19.

Preşedintele Klaus Iohannis este aşteptat să se adreseze românilor, de la Palatul Cotroceni, marţi seara, în jur de ora 21:00.

Conference call on #COVID19 with EU leaders. Only by adopting common measures we will manage to effectively tackle this crisis and stop the spreading of the virus. The protection of all EU citizens is our top priority. pic.twitter.com/jxvc4aeR81