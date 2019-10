Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis, anunţ pe Facebook despre alegerile prezidenţiale. Atac dur la PSD

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Klaus Iohannis reîncepe să folosească platforma Facebook ca pe un instrument de campanie, după ce ani de zile a transmis online doar rezumate ale unor declaraţii făcute în alte contexte. Cel mai urmărit politican european pe Facebook în 2014, Iohannis anunţă pe pagina sa lansarea programului prezidenţial "România normală". ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Klaus Iohannis susţine că, după trei ani ”marcaţi de criza statului de drept în care PSD a aruncat România, după o guvernare care a eşuat în toate domeniile esenţiale”, a venit momentul ca normalitatea să revină în România. De aceea, Iohannis propune programul prezidenţial ”Împreună pentru România normală”, un document de peste 80 de pagini în care vorbeşte despre recâştigarea încrederii în instituţiile statului, despre respectarea statului de drept, despre educaţie, sănătate şi solidaritate socială, despre susţinerea antreprenorilor, dar şi despre dezvoltarea infrastructurii şi a digitalizării. În plus, Iohannis vorbeşte despre beneficiile integrării europene şi promovarea parteneriatelor durabile. ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Klaus Iohannis, pelerinaj electoral alături de Ludovic Orban ”După trei ani marcaţi de criza statului de drept în care PSD a aruncat România, după o guvernare care a eşuat în toate domeniile esenţiale – economic, social, politic şi instituţional – este timpul să aducem împreună normalitatea în România”, a scris, miercuri, Iohannis pe Facebook. Acesta susţine că doar uniţi românii vor depăşi ”în sfârşit, toate etapele de tranziţie ale perioadei post-decembriste şi vom începe dezvoltarea autentică a României”. ”Prin votul vostru, România normală poate deveni proiectul întregii noastre generaţii de a ne îndeplini cel mai frumos vis, acela ca România din inimile noastre să devină realitate! Ştiu care sunt paşii de urmat şi voi aduce alături de mine toate partidele şi pe toţi oamenii oneşti pentru a construi România normală! Viziunea pe care eu o propun românilor este aceea de a construi împreună România normală. Acest document strategic oferă răspunsuri la întrebări esenţiale, precum ce ne defineşte ca naţiune, cu ce ne identificăm în lume şi în Europa, care sunt obiectivele naţionale prioritare şi ce avem de făcut pentru a le atinge, a mai scris Iohannis. Acesta a postat programul său prezidenţial şi anunţă că îl va prezenta public, în tr-o dezbatere programată în 27 octombrie. Programul prezidenţial propus de Iohannis se intitulează ”Împreună pentru România normală”, un document de peste 80 de pagini în care vorbeşte despre recâştigarea încrederii în instituţiile statului, despre respectarea statului de drept, despre educaţie, sănătate şi solidaritate socială, despre susţinerea antreprenorilor, dar şi despre dezvoltarea infrastructurii şi a digitalizării. În plus, Iohannis vorbeşte despre beneficiile integrării europene şi pomovarea parteneriatelor durabile. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay