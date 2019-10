Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis, aşa cum nu l-ai mai văzut până acum. Provocarea preşedintelui VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Președintele Klaus Iohannis apare într-un clip video în care îi provoacă pe români să citească o pagină dintr-o carte, iar apoi să dea mai departe, într-o campanie de promovare a cititului. Președintele spune că România este ultima țară din Europa la citit. „Lumea aparține celor care citesc, pentru că atunci când citești o carte e ca și cum ai ține un vis între palme. Noi, românii, însă, nu citim destul. Așa că vă invit să alegeți o carte pe care o îndrăgiți, să citiți o pagină și să nominalizați un prieten, un coleg sau chiar întreaga familie să facă la fel. Folosiți #timpulsăcitim și hai să readucem România printre marile culturi ale Europei, cele care citesc”, îndeamnă președintele Iohannis, care citește un fragment dintr-o carte. El a citit un fragment din cartea „Om bun la centru” de Andrei Mihăilescu. loading...

