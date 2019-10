Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis: E normal ca Moldova să fie legată de ţară cu o autostradă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, în timpul unei vizite la Focșani, că este normal ca Moldova să fie legată de restul ţării cu o autostradă, dar şi ca focşănenii să aibă în oraşul lor un spital mare în care să fie bine trataţi şi respectaţi. Foto: facebook.com "Sunteţi revelaţia alegerilor europarlamentare şi a referendumului. Am câştigat până acum trei bătălii: europarlamentarele, referendumul şi moţiunea. Şi eu tot spun românilor despre reconstrucţie. Dacă analizăm un pic aceste cuvinte, bătălie şi reconstrucţie, cam sună a război. Într-un război se dau bătălii şi după ce se termină se reconstruieşte. Cine cu cine e în război? Voi şi cu mine suntem în război cu PSD. Şi o să-l câştigăm. Mai avem trei bătălii de dat: prezidenţialele, localele şi parlamentarele. După care facem România normală. Totuşi, când vorbim despre război e un lucru foarte serios. Noi, voi, liberalii, şi eu, suntem oameni ai păcii, oameni ai construcţiei, ai dezvoltării, dorim să ne implicăm pentru ţară, pentru români", a spus Klaus Iohannis la Focșani. Klaus Iohannis a făcut o baie de mulţime, fiind întâmpinat de câteva mii de persoane care au vrut să se fotografieze cu şeful statului şi să-i ureze succes la alegerile din noiembrie. "Vom câştiga împreună cele trei bătălii şi vom începe să construim o Românie normală. Lumea mă întreabă ce e România normală. Îmi permit să folosesc cuvântul normal pentru câteva lucruri pe care sunt sigur că vi le doriţi şi voi. Cred că e normal ca Moldova să fie legată de ţară cu o autostradă. Eu cred că pentru mulţi focşăneni şi vrânceni ar fi normal să-şi găsească de lucru aici acasă nu să fie nevoiţi să plece şi cred că pentru mulţi dintre voi şi multe familii ar fi normal ca cei dragi să se întoarcă acasă. Ar fi normal să revină acasă într-o ţară unde instituţiile funcţionează pentru cetăţeni. Unde găsesc de lucru şi unde câştigă suficient pentru un trai decent. E normal pentru voi să vă trimiteţi copiii la şcoala unde sunt bine păziţi şi educaţi şi ar fi normal să aveti un mare spital unde sunteţi trataţi cu respect. După ce câştigăm alegerile le facem împreună”, le-a transmis preşedintele Iohannis liberalilor la întâlnirea de la Focşani. Iohannis a mai spus că marea schimbare se va produce în România când românii votează PNL, iar asta se va întâmpla inclusiv la parlamentare. loading...

